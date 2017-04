Rubina Leal arranca com ‘Encontros com a Cidade’ a exemplo dos ‘Encontros’ de Cafôfo

A candidata pelo PSD à Câmara Municipal do Funchal, Rubina Leal, realiza amanhã, sexta-feira, um debate sobre o Comércio, no Café Apolo, pelas 18 horas, no âmbito da iniciativa ‘Encontros com a Cidade’.

Trata-se de uma iniciativa que irá decorrer ao longo dos próximos meses e que pretende ouvir todos os sectores económicos da cidade do Funchal, perceber quais são as problemáticas e encontrar soluções reais e exequíveis para todos.

O primeiro ‘Encontros com a Cidade’ acontece com os comerciantes do Funchal que, após o debate, poderão participar, colocando questões, deixando testemunhos e sugestões, e assim contribuir para um melhor funcionamento do Comércio na cidade e para toda a economia do concelho.

“Precisamos de trazer novamente mais desenvolvimento económico ao Funchal, precisamos de voltar a trazer bem-estar às populações da cidade, e o sector do comércio é essencial para que possamos retornar à senda do desenvolvimento”, disse Rubina Leal, realçando que irá ouvir todos os sectores económicos nestes encontros, vai escutar as pessoas para que, com o contributo de todos, seja possível construir uma cidade mais global, mais desenvolvida virada para os desafios do futuro.