“À procura de uma solução” para os animais mortos

A Associação Ajuda a Alimentar Cães manifestou o seu descontentamento perante uma situação pela qual passou nesta sexta-feira, dia 30, com animais mortos. Uma situação que também afeta os proprietários de animais domésticos quando se deparam com a morte dos mesmos e não sabem o que devem fazer e para onde os levar para um final de vida digno.

Segundo publicação na página do facebook da Associação Ajuda a Alimentar Cães: «Hoje estivemos várias horas em frente ao departamento do ambiente da Câmara Municipal do Funchal levando na traseira da carrinha o corpo de vários animais mortos.

São animais que um dia foram encontrados doentes e feridos na via pública do Município do Funchal e que a Associação Ajuda a Alimentar Cães tentou salvar mas que infelizmente, apesar dos nossos esforços, acabaram por falecer.

Para uma clínica veterinária ficar com o cadáver de um animal que não conseguimos salvar, temos que pagar. E não é barato.

Gastamos imenso dinheiro para proporcionarmos um fim digno aos animais, razão pela qual este serviço de transporte e tratamento dos cadáveres deveria ser gratuito para a nossa e todas as outras Associações. O dinheiro assim gasto com a morte poderia, pelo contrario, ser usado, isso sim, para salvar vidas.

Estes animais não são só nossos, são de todos, e por maioria de razão responsabilidade dos municípios, que nós ajudamos com o nosso serviço gratuito prestado à comunidade.

Infelizmente, como não temos donativos para pagar para estes corpos ficarem numa clínica veterinária, tivemos que nos deslocar ao departamento do ambiente da Câmara Municipal do Funchal a fim de os entregar. Tal pretensão foi recusada pela Dra. Rubina, veterinária do Município. Apesar de termos explicado a nossa situação, fomos informadas de que seria feita uma participação contra a Associação Ajuda a Alimentar Cães se deixassemos os corpos dos animais falecidos no departamento do ambiente.

Hoje não fizemos resgates. Estivemos o dia inteiro com o corpo dos animais mortos na carrinha de um lado para o outro à procura de uma solução.

A Associação Ajuda a Alimentar Cães tem sido sobrecarregada de trabalho que deveriam ser os municípios a realizar, e no entanto são poucos os que colaboram de alguma forma.

Estamos a trabalhar numa área que é difícil e pouco apoiada. Algumas Câmaras Municipais continuam a não dar nenhuma importância ao trabalho que a Associação Ajuda a Alimentar tem realizado, ainda que finjam estar importadíssimos quando lhes é conveniente.

Os animais são a nossa prioridade, por isso esta situação ignobil e incompreensiva tem que mudar. É preciso lutar para que haja mais colaboração e que os municípios percebam que tambem têm responsabilidade pelos animais errantes, e que as associações trabalham em prol da causa, substituindo muitas das vezes os principais responsáveis.

Temos noção que expor a verdade prejudica-nos, e criamos inimigos, mas num futuro, estamos certos, esta exposição fará a diferença na vida de inúmeros animais.

Agradecemos do fundo do coração à Dra. Tânia Freitas, veterinária da Clínica Biovetnatura, que sem ter a responsabilidade pelos animais recolhidos e falecidos no Funchal, mostrou sensibilidade e amor pela causa ajudando-nos parcialmente na resolução deste episódio. Iremos encetar todos os esforços e os meios de que dispomos a fim de inverter ou atenuar esta situação».