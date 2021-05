Comissão de Utentes apela à iniciativa do Dia do Trabalhador

A Comissão de Utentes do Serviço Regional da Saúde associa-se à iniciativa organizada pela União dos Sindicatos da Madeira, no âmbito do Dia do Trabalhador, que decorrerá este sábado, dia 1 de maio, pelas 10h30, e terá início junto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e apela a todos os trabalhadores e utentes do Serviço Regional de Saúde a participar.

“Neste momento difícil em que milhares de portugueses e portuguesas se defrontam com as consequências da pandemia COVID-19, a Comissão de Utentes expressa o seu reconhecimento pela acção desenvolvida por milhares de trabalhadores do Sector da Saúde e de todos os Serviços Públicos e Sociais que asseguram os serviços de saúde e a produção de bens e serviços essenciais.

Uma vez mais, vemos que é urgente e necessário o reforço do Serviço Público de Saúde, um reforço que garanta mais e melhores condições de trabalho a todos os trabalhadores deste sector e que por conseguinte garanta um serviço universal e de qualidade, para que se cumpra a Constituição da República”.

A Comissão de Utentes manifesta também a sua solidariedade combativa com “todos os trabalhadores que são afectados por respostas políticas desajustadas que provocam o desemprego, a redução e o corte de rendimentos e de direitos”.

E saúda a União dos Sindicatos da Região Autónoma da Madeira “pela força motriz que representa na defesa dos trabalhadores da nossa Região”.