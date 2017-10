Sede do Motor Clube da Madeira foi inaugurada por Cafôfo

Shares

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, inaugurou ontem à tarde a sede do Motor Clube da Madeira, localizada na Rua Dr. Fernando Rebelo, n.º32, no Conjunto Habitacional de Santo Amaro, em Santo António, num evento que também contou com a presença do Vice-Presidente da Autarquia, Miguel Silva Gouveia.

Paulo Cafôfo enalteceu, na ocasião, “o percurso de um clube em franca afirmação, que reúne cada vez mais praticantes e organiza cada vez mais eventos, numa prática que, como todos sabemos, faz parte da identidade desportiva do Funchal e da Região, porque os madeirenses são grandes aficionados do desporto motorizado”.

A Autarquia assumiu todas as obras necessárias à reabilitação do espaço para efeitos de sede social do clube, um apoio que o Presidente considera “absolutamente justificado para quem tem dado provas de competência e crescimento e com tantas perspetivas de futuro. É esse o dever de uma Autarquia: ajudar quem merece”. Paulo Cafôfo despediu-se com votos dos maiores sucessos ao clube, aos seus dirigentes e aos praticantes de desportos motorizados na Madeira, com a certeza de que o novo espaço será uma mais-valia para todos.