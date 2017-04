André Sarbib regressa ao Casino Lisboa

Pianista autodidacta, André Sarbib regressa, de 26 a 29 de Abril, ao Casino Lisboa para um novo ciclo de actuações. André Sarbib sobe ao palco multiusos do Arena Lounge, acompanhado por Henry Sousa na bateria e Nana Sousa Dias no saxofone. A entrada é livre. André Sarbib é um dos músicos mais prestigiados da cena portuguesa na área do Jazz e não só. Com um registo intimista, André Sarbib privilegia, habitualmente, ao vivo, as melhores composições do álbum “This Is It”.

Recorde-se que André Sarbib já participou em vários projectos com músicos, tais como Joe Lovano, Barry Altschul, Ivan Lins, Carlos Benavente, Ruben d’Antas, Alice Day, Jorge Rossi, Saheb Sarbib, Carlos Carli, Jorge Pardo, Chavier Colina, Joachim Chacón, Paulo de Carvalho, Rão Kião, António Serrano, Leonardo ou Amuedo.