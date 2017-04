Capicua atua no Porto

CAPICUA estreia-se com banda ao vivo no Porto, já no próximo dia 24 de Abril, na Av. dos Aliados, pelas 22h. A convite da Associação 25 de Abril e da Câmara Municipal do Porto, CAPICUA atua no âmbito das Festas Populares das Comemorações do 25 de Abril, tendo escolhido um reportório mais interventivo, de cariz mais social, para assinalar esta data tão especial.

Temas incontornáveis como “Medo do Medo”, “Mulher do Cacilheiro”, “Medusa”, “Mão Pesada”, “Pedras da Calçada”, “Maria Capaz”, entre outros, serão cantados Aliados abaixo.

Em palco, com Capicua, vão estar:

M7 – voz de suporte

D-One – samples e scratch

Virtus – programação e samples

Ricardo Coelho – bateria

Luis Montenegro – baixo, guitarra e sintetizador

Sérgio Alves – teclado

e ainda o Vitor Ferreira a interpretar ao vivo cada momento, com ilustrações a serem projetadas em vídeo.

As entradas são livres e “esta será mais uma noite memorável”, de festa no Porto, com Capicua!