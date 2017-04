Pré-avisos de greve da SATA a 1 e 2 de maio

O SNPVAC – Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, não tendo tido qualquer resposta afirmativa ao seu pedido de reunião, para o dia 24 de Abril, a fim de serem resolvidas todas as questões que obrigaram a emitir um pré-aviso de greve para a SATA Air Açores e SATA Internacional, para os dias 1 e 2 de maio, cumprindo na íntegra a moção aprovada nas Assembleias Gerais da SATA Air Açores e SATA Internacional, informa que já foram enviados pré-avisos de greve para ambas as companhias aéreas, para os dias 1 e 2 de junho, respeitando as datas festivas do Santo Cristo e, consequentemente, o povo açoriano. No entanto, o sindicato refere que comunicaram à empresa que continuam abertos ao diálogo para que seja encontrada uma solução, mas exigem respeito pela instituição e, principalmente, pelos tripulantes de cabine da SATA Air Açores e SATA internacional.

