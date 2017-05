Casa Colombo recebe “Arte no Tempo das Descobertas”

A Direção Regional da Cultura através da Casa Colombo – Museu do Porto Santo, promove naquele espaço museológico a exposição intitulada “A Arte no Tempo das Descobertas”, cuja abertura terá lugar no Dia Internacional dos Museus, no próximo dia 18 de maio, pelas 18 horas.

A mostra reúne um conjunto de sete peças, especialmente selecionadas para esta iniciativa, e que testemunham a abertura de Portugal ao Mundo, em que o Porto Santo teve um valor quase fundador da expansão portuguesa. Datam de entre os finais do século XIV e o final do século XVII e são de produção portuguesa, ibérica, flamenga, francesa, indo-portuguesa e chinesa.

A exposição marca também as comemorações do Dia Internacional dos Museus no Porto Santo permitindo que a Casa Colombo – Museu do Porto Santo tenha nesta data uma maior dinâmica quer em termos de divulgação de conteúdos científicos (históricos, artísticos, religiosos), quer no desenvolvimento de experiências pedagógicas dos seus serviços educativos em torno da temática proposta para 2017 do Dia Internacional dos Museus que é “Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus”, abordando as descobertas e a expansão portuguesa através de obras provindas de instituições culturais madeirenses. Tendo em conta que também se criam diálogos entre museus e núcleos museológicos madeirenses, em experiências partilhadas, o museu assume o seu papel cultural junto da sua comunidade, nesse caso junto dos porto-santenses e de um largo público de visitantes desta ilha.