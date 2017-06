Presença da produção açoriana reforçada na distribuição nacional

A presença do setor agroalimentar dos Açores tem vindo a crescer na distribuição nacional com o contributo das medidas de promoção e divulgação dos produtos regionais, em espacial dos detentores do selo Marca Açores, e através da realização de missões empresariais à Região.

Este reforço da presença da produção açoriana na distribuição nacional consolida a estratégia de aumento da exportação que tem vindo a ser implementada pelo Governo dos Açores através da Vice-Presidência, em colaboração com a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, no âmbito do Plano Açores Export 2017.

Através deste plano, que possibilita a participação direta das empresas regionais em feiras e eventos dedicados ao setor, e onde a exportação tende a ser reforçada, tem também sido promovida a visita à Região de potenciais importadores.

Nesse sentido, deslocaram-se aos Açores representantes do Grupo Auchan que visitaram as ilhas Terceira e São Miguel, contactando com mais de 20 empresas regionais. O grupo português Auchan, detentor dos hipermercados Jumbo e supermercados Pão de Açúcar, conta com uma cadeia de 33 lojas em todo o país.

Além desta missão empresarial ‘Buyers Exchange’, que permitiu durante três dias dar a conhecer ‘in loco’ a origem dos produtos e os métodos de produção e fabrico, termina hoje a Campanha de Produtos Alimentares dos Açores nos supermercados El Corte Inglés de Lisboa e Gaia.

Esta iniciativa permitiu colocar à disposição dos consumidores destas duas grandes superfícies, durante duas semanas, cerca de 150 novas referências de produtos das nove ilhas dos Açores.

Na primeira edição estiveram em campanha 260 produtos, dos quais 140 se constituíram como novas referências e, destas, mais de 40 ficaram em gama permanente, contribuindo para um aumento de vendas na ordem dos 30% no decorrer da campanha e de cerca de 14% em todo o ano de 2016, nestes espaços.