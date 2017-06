Polidesportivo da Escola da Ajuda está concluído

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, visitou ontem a Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico com Pré-Escolar da Ajuda, em São Martinho, para assinalar a conclusão das obras de beneficiação no respetivo campo polidesportivo. O valor total da obra ascendeu a cerca de 90 mil euros.

Paulo Cafôfo, que foi acompanhado pelo Executivo Municipal, e pelo Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira, considerou tratar-se “de mais uma intervenção preponderante na beneficiação do parque escolar do concelho. Temos concluído recentemente muitas destas obras, como é o caso da construção da raiz do campo de jogos da Escola do Lombo Segundo em São Roque, entre outros, num investimento nas nossas escolas que atingiu os 600 mil euros ao longo deste mandato.O campo da Ajuda precisava desta intervenção, não só devido aos seus 270 alunos, como da utilização que tem dentro da comunidade envolvente, pelo que fica agora plenamente qualificado não só para a prática desportiva, como para outras atividades socioculturais.”

Em véspera do Dia da Criança, Paulo Cafôfo considerou que esta é, acima de tudo, “uma ação para a felicidade dos mais novos. Na Câmara Municipal do Funchal acreditamos na educação formal e informal, e não é por acaso que fazemos parte da Associação Internacional das Cidades Educadoras e que a UNICEF nos considerou Cidade Amiga das Crianças em 2017. Não governamos só para os adultos, governamos para as crianças.”