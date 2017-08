Objeto suspeito removido de praia

O Comando-local da Polícia Marítima de Ponta Delgada recebeu, no passado dia 24 de agosto, informação que se encontrava um objeto suspeito no areal da Praia da Ribeira Quente, ilha de São Miguel.

Face ao relatado a Polícia Marítima deslocou-se para o local, onde confirmou a existência do objeto, em pleno areal da Zona Balnear da Praia do Fogo na Ribeira Quente, pelo que foram efetuados os procedimentos definidos para este tipo de situações, nomeadamente o isolamento da área e a sinalização do local, tendo ficado um elemento da Polícia Marítima a garantir o perímetro de segurança. Posteriormente, confirmando tratar-se de um marcador de fumo utilizado por aeronaves militares para sinalizar posições no mar, e após serem feitos os contatos adequados com o Destacamento de Mergulhadores Sapadores da Marinha para definição das ações de segurança a tomar, foi o mesmo retirado do local e transportado, de acordo com as medidas de segurança adequadas, para um local seguro.​