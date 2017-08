Vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Furtado, esteve, ontem, presente na conferência de imprensa de apresentação da 2ª edição do “Festival das Marés”, que se realiza de 31 de agosto a 2 de setembro, na freguesia dos Mosteiros e é organizado pela Banda Filarmónica Fundação Brasileira.

Na ocasião, Pedro Furtado realçou a importância de iniciativas como esta, que dinamizam as freguesias e atraem quem nos visita: “O Festival das Marés é mais um evento de atração turística no Concelho. Este é mais um apoio estratégico do desenvolvimento turístico de Ponta Delgada”.

“É por isso que o incentivo e o espírito de iniciativa da Banda Filarmónica Fundação Brasileira tem merecido o nosso apoio. Pela Autarquia, foi dado apoio financeiro, aprovado na reunião de Câmara da semana passada, e também foi disponibilizado apoio logístico e mão de obra, em cooperação com a Junta de Freguesia dos Mosteiros”, adiantou o Vereador.

Pedro Furtado ainda referiu que todo este apoio faz parte de “um percurso crescente de afirmação deste festival, nesta freguesia do Concelho de Ponta Delgada”.

Por outro lado, o Presidente da Fundação Brasileira, Lázaro Matos, não só agradeceu todo o apoio, como também deu a conhecer as melhorias do recinto e o programa do “Festival das Marés”, que, este ano, inclui atividades diurnas, como o bodyboard.

O “Festival das Marés”, que tem como ponto alto a atuação da Banda Filarmónica Fundação Brasileira com a Simone de Oliveira e FF, também conta com a participação de: Mia Rose, Calema, Pete tha Zouk, Urkestra Filarmoka, FHV, DIB, Ricky Sky, The Code, Sara Cruz, Play, Patricia Leite e AZ Kicker.