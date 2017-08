Câmara aprova isenção das tarifas de resíduos urbanos aos “Líderes de Rua”

Foi aprovada, ontem, por unanimidade, em Reunião de Câmara, a isenção das tarifas de resíduos urbanos, pelo período de 6 meses, aos munícipes da Freguesia de Santa Clara, que participaram no projeto de sensibilização ambiental “Líderes de Rua”, à semelhança do que aconteceu nas freguesias de Capelas, São Vicente, Fenais da Luz, Arrifes, São Roque, Livramento e Fajã de Baixo, Fajã de Cima, Covoada e Relva.

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, na ocasião, clarificou o objetivo final deste projeto. “Esta é uma ação pedagógica e educativa relativamente às reflexões de procedimentos de recolha e orientações comunitárias. Há um caminho de sustentabilidade do sistema e é esta preocupação que tem de ser conjugada com o tarifário e o mérito, perante a disciplina e o comportamento das pessoas”.

O Projeto “Lideres de Rua” , em Santa Clara, abrangeu no total 182 famílias e foram excluídas as ruas pertencentes ao centro histórico da cidade de Ponta Delgada e as ruas estreitas, porque, embora fazendo parte da freguesia em estudo, pertencem a outros circuitos de recolha de resíduos.

As famílias foram sensibilizadas sobre a importância da execução de comportamentos ambientais positivos e a correta utilização dos serviços de recolha de resíduos urbanos oferecidos pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, no sentido de otimizar desses mesmos serviços. Foram ainda esclarecidas as dúvidas que surgiam sobre os dias de recolha, os materiais que devem ser colocados nos ecopontos, os locais onde podem ser deixadas as lâmpadas, pilhas e óleo alimentar usado, entre outras questões. Estes esclarecimentos diretos contribuíram para o desenvolvimento de comportamentos ambientais conscientes e para a desmistificação de crenças que poderiam estar a funcionar como impedimentos comportamentais.

Todos os outros documentos/assunto levados a reunião de Câmara Municipal e submetidos a deliberação mereceram também unanimidade.