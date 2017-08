Rotinas do sono no regresso às aulas

As férias alteram a rotina e os hábitos do dia-a-dia na época escolar. No regresso às aulas é importante voltar a implementar hábitos de sono para que consigam o sucesso escolar. Seguem-se algumas dicas de profissionais para facilitar neste processo:

1. Introduza o horário de ir para a cama do tempo de aulas com antecedência e gradualmente. Não quer que os seus filhos estejam exaustos nas primeiras semanas de aulas, mas também não quer que eles deixem de aproveitar o final da férias de verão. Duas ou três semanas antes do regresso às aulas, faça o seu filho ir para a cama 15 a 20 minutos mais cedo a cada três ou quatro dias, até chegarem à hora a que ele deve ir para a cama em tempo escolar.

2. Estabeleça uma rotina. Tente imitar a rotina que as crianças têm no tempo de aulas com alguma antecedência, seja ao escolher a roupa que vão usar pela manhã, preparar as mochilas ou tomar banho à noite ou de manhã.

3. Calcule o número de horas de sono de que o seu filho precisa. Tudo depende da idade, mas uma boa marca de referência são as 10 horas. As crianças entre os três e os cinco anos precisam de dormir entre 10 e 13 horas; já as entre os seis e os 13 anos precisam de nove a 11 horas de sono; e os adolescentes, entre os 14 e os 17 anos, precisam de dormir oito a 10 horas.

4. Evite stresses e birras de última hora antes de ir para a cama. Para evitar que os seus filhos façam birra porque não querem ir para a cama planeie os dias de forma a que ao fim do dia eles tenham alguma atividade que os canse e os faça querer ir para a cama.

5. Tenha atenção ao consumo de refrigerantes e bebidas energéticas. Cortar o consumo de açúcar e cafeína dos seus filhos vai ajudá-los a dormir melhor.