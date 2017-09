Lisboa, Porto e Sintra são as autarquias com mais reclamações

Com o mote das eleições autárquicas à porta, o PORTAL DA QUEIXA – a maior rede social de consumidores no País – decidiu analisar as reclamações recebidas dirigidas às Câmaras Municipais do País. Entre janeiro e setembro de 2017, a plataforma recebeu um total de 758 reclamações, o que revela um aumento de 110% das queixas face ao período homólogo.

“Mas o PORTAL DA QUEIXA não ficou por aqui. Propondo-se obter um barómetro sobre o índice de satisfação dos munícipes dos concelhos alvo de reclamação no Portal, e com vista a estabelecer uma correlação com os executivos camarários eleitos (mandatos atuais), o PORTAL DA QUEIXA desenvolveu um rigoroso estudo analítico – em parceria com a Social Data Lab – sobre as reclamações registadas, entre setembro de 2013 e setembro de 2017, dirigidas às autarquias, elegendo como variável: o número de reclamações per capita (número de reclamações por 100.000 habitantes)”, salienta em comunicado o portal.

O estudo permitiu concluir que, as reclamações no PORTAL DA QUEIXA não se distribuem de forma uniforme pelo território português: Lisboa (204), Porto (129) e Sintra (126) são os três concelhos que lideram o Ranking ‘TOP 20’ das autarquias com mais reclamações. Neste ‘TOP 20’, e no fundo da tabela, estão os municípios onde os cidadãos menos reclamam: Braga (27), Odivelas e Setúbal (ambos com 24) e Sesimbra e Portimão (ambos com 22).