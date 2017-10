Cursos ABC já permitiram dar mais qualificações a 8.200 Açorianos

Shares

Os Cursos de Aquisição Básica de Competências (ABC), criados pelo Governo dos Açores com o objetivo de dotar adultos de mais qualificações e de maiores níveis de escolaridades, contribuindo, também por esta via, para o aumento da sua empregabilidade e valorização profissional, já abrangeram 8.200 Açorianos.

Na cerimónia de entrega de 60 diplomas, realizada em Ponta Delgada, a Diretora Regional do Emprego e Qualificação Profissional destacou o “esforço” e o “caminho” percorrido pelos formandos.

Paula Andrade salientou que estes diplomas representam o “valor” de quem voltou a estudar, mas também mais possibilidades no mercado de trabalho, por via do aumento de competências.

A Diretora Regional destacou ainda o empenho e dedicação do grupo de formadores da Rede Valorizar, em que se inserem os Cursos ABC, que, este ano, já certificou 715 pessoas, estando atualmente a decorrer cursos em sete ilhas.

Especificamente direcionados para as comunidades piscatórias, já começaram ou estão a iniciar Cursos ABC em São Mateus, na Terceira, e em Rabo de Peixe, na ilha de S. Miguel.

Pelo seu caráter pedagógico inovador, os Cursos ABC, uma das medidas inscritas na Agenda Açoriana para a Criação de Emprego e Competitividade Empresarial, receberam no final de 2016 o prémio nacional ‘Aprender ao Longo da Vida’, entregue na Fundação Gulbenkian.

A distinção desta medida, implementada a partir de 2012 através da Vice-Presidência do Governo, considerou os resultados alcançados e a capacidade desses resultados se manterem sustentáveis no futuro, nomeadamente gerando outras iniciativas e oportunidades.