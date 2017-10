Sporting vence I Torneio ‘João O Velha

Shares

A equipa de Veteranos do Sporting sagrou-se, no passado sábado, vencedora da 1ª edição do Torneio ‘João O Velha’, que durante dois dias animou a Cidade Desportiva do CD Nacional.

O evento, organizado pela Secção de Veteranos do CD Nacional, juntou, além do clube organizador, Sporting, Andorinha e AD Camacha.

“Mas porque se tratou de iniciativa que teve como objetivo juntar a família Nacionalista, houve ainda lugar a homenagens, torneio de futebol jovem e também à apresentação de todos os escalões de formação do clube, numa cerimónia realizada na tarde de sábado no Estádio da Madeira”, salienta o clube alvinegro no seu site.