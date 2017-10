Governo dos Açores permite pesca de goraz ‘para o monte’ na Região

Shares

O Governo dos Açores, após ouvir os parceiros do setor, decidiu abrir a pesca do goraz ‘para o monte’ na Região com vista ao aproveitamento integral das quotas de pesca de goraz para 2017. “Devido à nova forma de gestão da quota do goraz estabelecida no início do ano, os Açores ainda têm disponível 28% da quota atribuída para 2017”, afirmou o Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia.

Nesse sentido, Gui Menezes salientou que “os pescadores vão poder pescar mais goraz no final do ano, quando esta espécie atinge valores mais elevados no mercado, contribuindo para o aumento dos seus rendimentos”.

O titular da pasta das Pescas defendeu que “a gestão mais racional da quota do goraz, através de uma repartição por ilha e por embarcação, permite que os pescadores possam agora tirar uma maior rentabilização deste recurso”.

Um despacho publicado hoje em Jornal Oficial permite que os pescadores açorianos possam pescar ‘para o monte’, mas cada embarcação de pesca continua a ter como limite de captura 2% da quota global atribuída aos Açores para esta espécie, o que corresponde a cerca de 10 toneladas. Este diploma entra em vigor terça feira, 31 de outubro, e vigora até 31 de dezembro.

Os Açores tinham disponíveis para este ano 507 toneladas de quota de goraz, sendo que passaram a dispor de mais 34 toneladas devido a um acerto no consumo da quota para esta espécie não utilizada por Portugal em 2016, ficando, no total, com 541 toneladas.

O Governo dos Açores fixou, no início do ano, uma repartição da quota de goraz, para 2017 e 2018, por cada ilha, respeitando o historial de cada uma delas e das respetivas embarcações, por forma a garantir uma repartição justa e equitativa da quota destinada à Região.

Posteriormente, por acordo entre a Administração Regional e os parceiros do setor, a quota fixada para cada uma das ilhas do arquipélago foi repartida pelas embarcações de cada ilha, por forma a adotar medidas mais rigorosas de gestão.