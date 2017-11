Presidente da República envia mensagem de condolências ao homólogo norte-americano

Shares

O Presidente da República enviou uma mensagem de condolências ao Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, na sequência do tiroteio ocorrido numa igreja em Sutherland Springs, no Texas:

“Senhor Presidente, não posso deixar de lhe transmitir a minha indignação e repúdio por este ataque a pessoas inocentes e à liberdade religiosa.

Em mais este momento difícil, quero transmitir-lhe, em meu nome e em nome do Povo Português, toda a solidariedade para com as famílias das vítimas, a quem envio, através de Vossa Excelência, as mais sentidas condolências.

Marcelo Rebelo de Sousa”