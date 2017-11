Shares

Lisboa integra a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos e promove, até 26 de novembro, diversas ações em torno do lema O Lixo pode esperar! Prolongue a vida dos seus objetos. Apela-se, desta forma, ao prolongamento da vida de objetos que de outra forma iriam parar ao lixo, através da reutilização.

Durante a semana serão feitas demonstrações e apresentações de alguns projetos municipais em curso, como a constituição do Conselho Consultivo para a Gestão dos Resíduos, o projeto europeu Force, que que visa reduzir o desperdício de materiais selecionados (plásticos, metais, orgânicos e madeira) e dois novos espaços que vão nascer na capital com o intuito de prolongar a vida dos objetos.

No último dia, 26 de novembro, a Câmara Municipal abre as oficinas municipais para uma edição especial do Repair Café Lisboa, apelando à ação para a reparação de objetos avariados numa partilha de conhecimentos.