Autoridades encerram estação de Oxford Circus

As autoridades encerraram a estação de Oxford Circus, uma das mais movimentadas de Londres. A Polícia dos Transportes da capital britânica afirma que a medida está relacionada com um utilizador do metro. No local estão agentes armados e é recomendado que se evite a zona.

As composições do metro não estão a parar na estação. E a polícia metropolitana aconselha as pessoas a refugiarem-se nos edifícios mais próximos.

Os primeiros relatos que surgiram davam conta de se ter gerado pânico quando as pessoas começaram a sair da estação.

Oxford Circus está localizada numa das principais zonas de comércio da cidade.