Teve lugar, na Reitoria da Universidade do Algarve, a sessão de lançamento do projeto Centro Internacional sobre o Envelhecimento (CENIE), uma parceria entre a Direção-Geral da Saúde, a Universidade do Algarve, a Fundación General de la Universidad de Salamanca e a Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas de Espanha.

O projeto de cooperação CENIE, cofinanciado pelo programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, tem como principal missão consolidar as regiões transfronteiriças de Salamanca e do Algarve como centros de excelência internacional no que toca ao envelhecimento, através da promoção da investigação, inovação e desenvolvimento, do aproveitamento das oportunidades económicas e sociais, e da criação de novos perfis profissionais, gerando uma verdadeira mudança de atitude social para que o envelhecimento seja visto como uma oportunidade.

Durante a sessão, a Professora Andreia Silva, Diretora da Direção de Serviços de Prevenção da Doença e Promoção da Saúde da Direção-Geral da Saúde, falou da importância deste projeto para Portugal, no momento em que se prepara o lançamento da Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável (ENEAS), que reforça o compromisso intersectorial e interministerial com a promoção do envelhecimento ativo e saudável no país.