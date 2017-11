Governo Regional procede a desratização no Porto Santo

Shares

Começou ontem uma desratização no Porto Santo. Para esta operação, que irá demorar quatro dias, deslocaram-se dois técnicos Secretaria Regional de Agricultura e Pescas para orientar e executar os trabalhos no terreno que serão realizados com a colaboração de com uma equipa da Direção Regional para Administração Pública do Porto Santo.

Esta iniciativa vem dar continuidade a uma campanha já em curso no Porto Santo e que no futuro terá lugar em vários concelhos da Região.

Nesta intervenção serão utilizados 1.000kg de raticida fornecidos pela Secretaria Regional Agricultura e Pescas/Direção Regional Agricultura e três viaturas de apoio, uma das quais deslocada do Funchal.

De referir que o Governo Regional adquiriu em Setembro cerca de 47 toneladas a serem distribuídas em todos os concelhos da Região.