Helen Doron English do Funchal organiza festa e workshops temáticos para o Carnaval

Shares

O Centro de Ensino de Inglês Helen Doron English do Funchal organiza, entre os dias 10 e 14 de fevereiro, uma festa e workshops temáticos para celebrar o Carnaval.

No dia 10 de fevereiro, o centro organiza uma festa de Carnaval, entre as 15h00 e as 17h00, convidando as crianças entre os 4 e os 14 anos a trazerem as suas fantasias e a participarem nas atividades em inglês, entre jogos, músicas e ateliês de artes plásticas.

A festa será dedicada aos super-heróis, marcando assim o início da campanha “Young Heroes” levada a cabo em todos os centros Helen Doron e que visa promover os alunos como heróis e contribuir para uma mudança concreta na comunidade local.

Já nos dias 12 e 14 de fevereiro, o centro organiza, entre as 9h00 e as 13h00, workshops dedicados ao Carnaval.

As inscrições são obrigatórias junto do centro, através do email funchal@helendoron.com.

Mais do que o ensino da língua inglesa, o método Helen Doron English tem a vantagem de estimular os diferentes sentidos desafiando a olhar, ouvir e aprender. Espalhados por mais de 35 países em todo o Mundo, em Portugal, os centros Helen Doron contam, atualmente, com 26 centros de aprendizagem, em Portugal Continental e na Madeira.

Todas as atividades:

Evento: Festa de Carnaval

Data: 10 de fevereiro, 15 horas

Local: Helen Doron Funchal –

Rua Nova do Vale da Ajuda, Edifício Golden Star, Bloco C, Loja LF, n.º 47 Funchal

Inscrição: gratuita para alunos; 4,5€ para não alunos através dos contactos 918 959 190 ou funchal@helendoron.com

Evento: Workshops de Carnaval

Data: 12 e 14 de fevereiro, 9h00-13h00

Local: Helen Doron Funchal –

Rua Nova do Vale da Ajuda, Edifício Golden Star, Bloco C, Loja LF, n.º 47 Funchal

Inscrição: através dos contactos 918 959 190 ou funchal@helendoron.com