Lisboa e Porto com plano de apoio aos sem abrigo

A Câmara Municipal de Lisboa vai accionar o plano de apoio aos sem- abrigo devido à vaga de frio dos próximos dias, com a abertura do Pavilhão Municipal Manuel Castelbranco e a abertura nocturna das estações de Metro do Rossio, Saldanha, Gare do Oriente e Intendente.

As equipas de rua estão já a avisar os sem-abrigo sobre os locais onde se podem dirigir e os apoios que podem ter nos próximos dias, em que as temperaturas estarão mais baixas.

O plano de contingência da Câmara de Lisboa em relação ao frio é, normalmente, activado quando se verificam temperaturas mínimas de três ou menos graus celsius por dois dias consecutivos.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas mínimas rondarão os cinco graus celsius esta segunda-feira, passando para quatro na terça-feira e para três na quarta e quinta-feira.

A Câmara do Porto também avalia esta segunda-feira a possibilidade de accionar de imediato o plano de contingência para os sem-abrigo devido ao frio, com medidas como o fornecimento de bebidas quentes e a abertura nocturna de estações do metro.