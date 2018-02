Santander recebe prémio da Bolsa Portuguesa

Shares

O Santander recebeu, no Museu do Dinheiro, um prémio da Bolsa Portuguesa, que traduz em parte o seu envolvimento na atividade realizada no mercado de capitais português ao longo de 2017.

O Banco ganhou o prémio atribuído aos membros do mercado com maior volume transacionado em derivados cotados na Euronext Lisbon(Market member – Most Active Trading House in Derivatives Market).

O prémio foi recebido por Nuno Caramujo (na foto ao meio) em representação da equipa de Exchange Traded Derivates do Banco. Os Euronext Lisbon Awards contam já com sete edições e visam distinguir as entidades e personalidades da comunidade financeira que se destacaram no ano anterior. Entre outras categorias, atribuem-se prémios como ao melhor artigo de media sobre o mercado de capitais, à melhor instituição financeira na área de research, aos membros de mercado mais ativos na negociação em bolsa em várias categorias, ou à empresa cotada com melhores performances.