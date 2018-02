“Machico CUP 2018” em julho

Shares

Tal como tem acontecido nos últimos três anos, a Câmara Municipal de Machico vai realizar a IV Edição do Torneio Internacional Machico CUP 2018, nos dias 5, 6, 7 e 8 de julho de 2018.

Para esta IV Edição, o torneio terá a competir 3 escalões, nomeadamente, SUB 8, SUB 10 e SUB 12, divididos por 10 equipas cada, ou seja, 30 equipas e mais de 400 atletas a competir durante 4 dias na cidade de Machico. Para além de algumas equipas confirmadas do Concelho e da Região, encontram-se já confirmadas algumas equipas que nos visitam dos Açores, continente e estrangeiro, nomeadamente Academia Sporting, Escolas Benfica, Os Belenenses, GD Chaves e CF Canelas (Aveiro) e do estrangeiro irá participar uma equipa no escalão SUB 12 que irá representar o Reino Unido.

Este torneio, para além da parte desportiva, tem como objetivo proporcionar a todos os jovens dos vários Clubes participantes um maior contacto com a realidade competitiva do futebol, proporcionar aos atletas a envolvência num espetáculo com carácter competitivo, mas saudável da modalidade e promover o intercâmbio desportivo, social e cultural entre todos os atletas.