Realiza-se, esta sexta-feira, dia 23, a assinatura do contrato de trabalho dos 32 novos Bombeiros Sapadores do Funchal, cuja recruta começa na próxima segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Após a assinatura do contrato segue-se, pelas 14:30H, uma conferência nos Paços do Concelho do Funchal.