China regista maior aumento de casos desde 28 de Março

A Comissão de Saúde da China informou hoje que o país registou 108 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, incluindo dez de contágio local. É o número mais alto desde 28 de Março. Duas pessoas morreram devido à covid-19, ambas na cidade de Wuhan, o centro da epidemia.

Os dez casos de contágio local ocorreram nas províncias de Guangdong e de Heilongjiang, na fronteira com a Rússia, e um novo centro de infeção na China devido ao fluxo de viajantes entre os dois países vizinhos.

A maioria dos casos foi diagnosticado em chineses a residir na Rússia e que voaram de Moscovo para Vladivostok (leste) e entraram na China através do posto fronteiriço em Suifenhe.

As autoridades chinesas baniram a entrada de estrangeiros no país, no final do mês passado, mas muitos chineses radicados no exterior estão a voltar, à medida que a doença alastra pelo resto do mundo, pelo que a China passou a contar com centenas de casos importados.

O número total de infectados diagnosticados na China, desde o início da pandemia é de 82160, dos quais 3341 pessoas morreram.