Associação faz chegar comida a idoso carenciado

A Associação Ajuda a Alimentar Cães, para além de salvar animais, também ajuda várias famílias carenciadas. Hoje, domingo de Páscoa, fizeram a sua boa ação e saciaram a fome a um idoso carenciado. «Hoje, conhecemos o incrível projeto da “Hotelaria Madeirense ajuda a nossa Ilha” que tem feito um trabalho mais do que maravilhoso e tem apoiado várias pessoas carenciadas. Hoje prepararam uma refeição, a nosso pedido, para entregarmos a um senhor que vive em condições miseráveis e não tem o que comer. Comprometeram-se também entregar todos os dias uma refeição a este senhor e nós estamos muito felizes e gratas por esta ajuda preciosa», lê-se na página do Facebook da Associação.

