Madeira regista hoje duas mortes (de 47 e 86 anos de idade) com Covid-19

De acordo com informação da Secretaria Regional de Saúde, no dia 07 de janeiro faleceu, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma doente com 86 anos, com COVID-19, internada na Unidade Polivalente da COVID-19, desde o dia 04 de janeiro de 2021.

Outra morte a lamentar trata-se de uma doente, 47 anos, com COVID-19, internada na Unidade Polivalente da COVID-19 desde o dia 02 de janeiro, com comorbilidades associadas.

A Região contabiliza até à data, um total de 18 óbitos associados à COVID-19.