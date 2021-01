Estradas Regionais encerradas

Atendendo às alterações de operacionalidade, alertamos os utentes para a necessidade de cumprir com a sinalização instalada no local.

ER 222 – No Sítio do Lombo Brasil (Calheta);

ER 222 – No Sítio do Socorro (Canhas);

ER 103 – Entre a Achada do Cabouco (São Roque do Faial) e o Lombo de Cima (Faial);

Segundo informação do Governo Regional da Madeira, estão encerradas as seguintes Estradas Regionais:

