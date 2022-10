Nas bancas a edição 1191 do Tribuna da Madeira

‘Braço armado’ do PSD-M quer mais “representatividade”

A JSD-M está “preparada para servir a Região” e para ter, num “futuro próximo”, um maior número de elementos em funções legislativas e executivas. Para José Prada, o secretário-geral do PSD-M, a Madeira do futuro “passa, sem dúvida, pelas novas gerações que a JSD representa”. Miguel Albuquerque diz que as prioridades são garantir a unidade do partido, cumprir “escrupulosamente” o Programa de Governo e trabalhar para a vitória nas Regionais de 2023.

Mais quatro equipas de rua

Novos protocolos garantem mais acompanhamento aos sem-abrigo. A Secretaria da Inclusão Social e Cidadania tem referenciados 117 casos de pessoas a viver nas ruas. Apesar de Rita Andrade ter dito que “a grande maioria tem já acompanhamento pelas instituições no terreno”, o Governo Regional vai garantir mais quatro equipas para fazer acompanhamento dos sem-abrigo. Das casas partilhadas já saíram duas pessoas. Uma reintegrou-se, a outra não se adaptou ao período experimental.

“Resistência” em divulgar as propostas para o orçamento

A Câmara Municipal do Funchal ouviu os partidos políticos e independentes no âmbito do Orçamento Municipal para 2023.

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), que tem os pelouros da Economia, Finanças e Recursos Humanos, Cristina Pedra, ouviu, os 8 partidos políticos e os dois deputados municipais independentes representados na Assembleia Municipal do Funchal, no âmbito da preparação do Orçamento Municipal para 2023. As reuniões convocadas pela autarquia, decorreram, na sala de reuniões do executivo municipal.

Falta de medidas no combate à subida da inflação na Região

O PS acusa o Governo Regional de inação perante a pior inflação dos últimos 30 anos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira (PS-M) visitou, esta quinta-feira, as instalações do Recheio, aproveitando a ocasião para criticar a falta de medidas do Governo Regional no combate à subida da inflação na Região.

Como referiu Sérgio Gonçalves, presidente do PS-M, “a taxa de inflação homóloga está nos 8,8%, que é o valor mais elevado dos últimos 30 anos”.

O líder dos socialistas acusou o Governo Regional de ignorar as necessidades das famílias madeirenses e porto-santenses, ao rejeitar baixar o IVA e o IRS para a taxa mínima, como há muito tem defendido o PS, apontando ainda para o conjunto de medidas que os socialistas propuseram na semana passada na Assembleia Legislativa.

Arrendamento abranda na Madeira

Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira estabilizaram no terceiro trimestre de 2022 apresentando uma subida mínima de 0,5% face ao trimestre anterior. No segundo trimestre do ano, as casas para arrendar na região tinham assistido a uma subida de 10,1%. Segundo o índice de preços do idealista, arrendar casa tinha um custo de 10,5 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de setembro deste ano, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação mensal, os preços desceram 1,4%. O Funchal contraria a tendência da região, apresentando uma subida de 5,6% durante o mesmo período, custando o preço do metro quadrado 11 euros. A variação mensal foi de 1,9%.

“Já não é novidade para ninguém”

Miguel Albuquerque disse há dois anos que iria ser necessário um “esforço adicional” para que a taxa de cobertura de médicos de família na Região chegasse aos 100%. O secretário regional de Saúde e Protecção Civil já apontou que o objectivo para 2023 é “abranger a totalidade da população em toda a Região”. Há quatro meses que o Paul do Mar não tem médico de família. Para o PCP, “já não é novidade para ninguém” que o Governo Regional não vai cumprir o que prometeu no Programa de Governo.

“Limpar o Funchal do mar à serra” recolheu 5.450 kg de resíduos

A edição deste ano da campanha “Clean Up the World – Limpar o Funchal do mar à serra”, quando comparada com as dos dois anos anteriores, contou com a participação de mais voluntários como também recolheu mais resíduos.

A campanha deste ano contou com um total de 1284 voluntários (460 adultos e 824 crianças/adolescentes), sendo de destacar que, paralelamente a este grupo, participam também os colaboradores do Departamento de Ambiente com uma ação de limpeza num terreno camarário, bairro social e num ribeiro.

Aprovado pacote de medidas rumo a uma União europeia de Saúde

O Parlamento Europeu aprovou dois Regulamentos que vão contribuir para a construção de uma União Europeia da Saúde mais forte – o reforço do mandato do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) e a legislação sobre ameaças transfronteiriças graves em saúde, da qual Sara Cerdas foi negociadora, pelo Grupo dos Socialistas e Democratas (S&D), no último ano e meio.

“Lições da Pandemia” é o tema do XVIII Colóquio CIE-UMa

O Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa) vai organizar, nos próximos dias 12 e 13 de dezembro, o seu XVIII Colóquio, este ano subordinado ao tema “Lições da Pandemia”. Em março de 2020, a generalidade das escolas viu-se perante o dilema de ter de fechar as portas e de, ao mesmo tempo, continuar a funcionar, mantendo-se os alunos e os professores confinados às suas casas. Esse dilema condicionou profundamente os anos letivos de 2019-2020 e 2020-2021.

‘Festival MARIOFA’ regressa ao Funchal

O Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD) acolhe o Festival MARIOFA, uma organização da Associação Nuvem Aquarela e coprodução da Câmara Municipal do Funchal, entre os dias 6 e 8 de outubro. A programação do MARIOFA – Festival de Marionetas e outras formas animadas, contempla um leque vasto de tipologias de teatro de marionetas. Nesta sexta-feira, dia 7, às 10 horas e 30 minutos haverá, na sala de espetáculos, o projeto “My shadow and me” de Drew Colby, às 16 horas “Expedição Pacífico” de Cia. Truks, e às 20 horas e 30 minutos “Soul” de Valentina Korsunskaya. Na fachada do TMBD, às 11 horas e 30 minutos “Bailarinos” de Ahau Marionetas, às 12 horas “Teatro Dom Roberto” de Valdevinos Teatro de Marionetas, e às 15 horas “Projeto AMARionetas e outras surpresas” de Cristina Brito e Marlene Ribeiro. No último dia do Festival, dia 8 de outubro, a fachada do TMBD acolherá os “Bailarinos” de Ahau Marionetas, às 10 horas, “Projeto AMARionetas” de Cristina Brito e Marlene Ribeiro, às 11 horas e 30 minutos, e o “Teatro Dom Roberto” de Valdevinos Teatro de Marionetas, às 16 horas. Na sala de espetáculos, às 10 horas e 30 minutos, haverá a peça “My shadow and me” de Drew Colby, e às 15 horas “Expedição Pacífico” de Cia. Truks.

