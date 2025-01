Nas bancas a edição 1310 do Tribuna da Madeira

“Os madeirenses estão fartos de crises e de eleições”



O Conselho Regional e a Comissão Política do CDS analisaram a crise política regional e tomaram algumas decisões, entre as quais que o partido vai concorrer com listas próprias às eleições regionais de 23 de março.

José Manuel Rodrigues refere que o CDS vai a eleições ciente de que “este é o momento mais grave” da Democracia na Região e realça que, esta data, tem de ser “um dia de clarificação” na política regional.

“Desfecho previsível”



«Fábrica de Algas» deixou de se inserir no ‘core business’ da EEM. O Governo Regional chegou à conclusão que “já não existe relevância para o interesse público” na detenção da EEM-Biotecnologia, pelo que importa “proceder à alienação da totalidade da participação social” da Empresa de Electricidade da Madeira na chamada «Fábrica das Algas». A ‘eléctrica’ madeirense pretende obter 39 milhões pela venda de uma empresa que tem capital social de 6 milhões de euros. O Chega-M defende uma “auditoria independente” à empresa pública.

Câmara e Governo de “costas voltadas”



A Coligação Confiança manifesta a sua preocupação perante as declarações recentes do vereador do Urbanismo da Câmara Municipal do Funchal, João Rodrigues, relativamente à aplicação da nova Lei dos Solos na Região Autónoma da Madeira. De acordo com a Confiança, ao afirmar que esta legislação nacional permitiria avanços na construção de novas habitações em áreas específicas do concelho, o vereador não só demonstrou uma interpretação errada da lei como revelou desconhecimento da legislação regional em vigor, nomeadamente o Decreto Legislativo Regional n.º 18/2017/M, que regula a gestão e o ordenamento do território na Madeira.

Porto-santenses tratados como “portugueses de terceira”



O socialista Miguel Brito afirma que a “inércia” e “descoordenação” dos Governos do PSD resultam em mais “um golpe” na mobilidade dos porto-santenses.

Uma ‘nova página’ na História dos Bombeiros da RAM



O Coordenador regional S.N.B.P./A.N.B.P.Madeira, Pabulo Freitas, afirma que o caminho continuará a ser o de contribuir para a construção de “um ambiente de trabalho mais justo e seguro”.

“Aqui é tudo transparente”

Cafôfo pretende demonstrar “a diferença do que é uma governação do PS”. O presidente do PS-M recandidata-se à liderança do partido sem “medo da democracia nem do escrutínio dos militantes”, o contrário do PSD-M, onde diz existirem “jogadas de secretaria” a favor de Miguel Albuquerque. Para Manuel António Correia, que afirma ter sido confrontado com “um golpe palaciano de baixo nível”, a “defesa da credibilidade e honra” é para continuar.

“Mentiras” de Albuquerque na resposta de Cuidados Continuados

A CDU esteve, nesta quarta-feira, na Freguesia de São Jorge, concelho de Santana para denunciar mais uma das “mentiras do Governo de Miguel Albuquerque” no que diz respeito à resposta de Cuidados Continuados e Estruturas Residenciais para Idosos. No decurso da iniciativa, o dirigente da CDU, Ricardo Lume, denunciou que «O Governo Regional de Miguel Albuquerque continua a enganar a população com falsas promessas.

Pediatria recebe ‘Naninhas’

No âmbito do projeto de segurança rodoviária decorrente do “Plano Regional de Educação Rodoviária” os alunos da EB1/PE da Lombada, na Ponta do Sol, participaram, no passado dia 16 de Janeiro, na prova da Fase Escola da Taça Escolar da Educação Rodoviária. Conforme explanou uma nota enviada à redação, estas atividades consistiram na realização de “um teste teórico e de uma prova prática com a condução de bicicletas num trajeto que simulou a via pública através de um Circuito Rodoviário com obediência a sinais de trânsito e outras regras de circulação, utilizando veículos adequados à idade dos participantes (Trotinetas, triciclos, bicicletas…)”.

Crianças da Madeira mais saudáveis

Aumentar o consumo diário de fruta e hortícolas nas crianças em idade pré-escolar e de 1º ciclo do ensino básico é o principal objetivo do desafio “Heróis da Fruta” promovido pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) que conta com o apoio principal da ALDI e dos parceiros Blédina e Maçã de Alcobaça. A monitorização desta iniciativa é feita anualmente pelo Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (ISAMB-FMUL)

Ana Sousa ‘foge’ ao “escrutínio” dos deputados

PS-M quer esclarecimentos da secretária da Inclusão sobre os lares. A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou, em Setembro do ano passado, uma audição à secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude para que Ana Sousa fosse “dar as devidas explicações” sobre a alegada falta de condições do Lar da Bela Vista. O partido apurou que os problemas “se estendem ao Lar de Câmara de Lobos, também gerido pela Associação Living Care”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online