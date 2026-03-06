Nas bancas a edição 1367 do Tribuna da Madeira

ETAR do Lazareto é investimento “desatualizado”

Equipamento foi inaugurado em Junho do ano passado e custou 17,5 milhões de euros à Câmara do Funchal. Deputados da Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República estiveram de visita à Região Autónoma para se inteirarem dos investimentos em curso ao nível da sustentabilidade, uma visita que passou pelo Porto Santo e teve na Madeira o seu momento mais marcante. O deputado socialista Pedro Vaz, um antigo administrador da empresa Águas de Portugal, verificou que a ETAR do Lazareto, um equipamento inaugurado em Junho do ano passado e que custou 17,5 milhões de euros à Câmara Municipal do Funchal, está “desatualizado”.

Moção “Contamos Todos” apresentada aos socialistas

José Luís Carneiro apresenta, este sábado, 7 de março, na Madeira, a sua recandidatura ao cargo de secretário-geral do Partido Socialista. A iniciativa terá lugar pelas 17 horas, no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, momento em que o atual secretário-geral socialista irá apresentar aos militantes madeirenses a sua moção de estratégia global, intitulada “Contamos Todos”.

“Todos somos agentes de proteção civil”

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, participou no arranque da Semana da Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira, uma iniciativa promovida pelo Serviço Regional de Proteção Civil, que decorre até ao dia 8 de março, na Praça do Povo, no Funchal.

“Governo forreta” com os agricultores

O Governo Regional anunciou, esta terça-feira, um aumento de dois cêntimos por quilograma na cana-de-açúcar, a pagar aos produtores na próxima safra, que se inicia dentro de pouco tempo. “Uma esmola, uma injustiça”, reagiu o deputado do Juntos Pelo Povo (JPP), Rafael Nunes.

“Soluções concretas, justas e inclusivas”

JPP e o PS unem-se em protesto contra “restrições” ao livre acesso

nos percursos pedestres. Com “planeamento responsável e regras claras”, JPP e PS consideram que é possível preservar o património natural da Região Autónoma da Madeira sem excluir os residentes ou os madeirenses que vivem no estrangeiro. Os socialistas apelaram ao executivo de Miguel Albuquerque para que reveja a sua posição e encontre, com urgência, uma “solução justa” para aqueles que são dos “principais promotores da Madeira além-fronteiras, verdadeiros embaixadores da Região no mundo, contribuindo para o sucesso do turismo”.

Região comprometida com a transição energética

O Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, recebeu a Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República na Região Autónoma da Madeira, destacando a importância destas visitas para uma melhor compreensão das especificidades insulares.

“Levar a Igualdade a Sério”

A candidatura de Carla Eliana Tavares à Presidência Nacional das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos dedicou dois dias de trabalho à Região Autónoma da Madeira, reafirmando o compromisso de integrar plenamente as regiões autónomas na agenda nacional da igualdade. Apesar de constrangimentos provocados por condições meteorológicas adversas, que impediram a aterragem no horário inicialmente previsto, a candidatura manteve integralmente o roteiro programado. Este episódio simboliza a resiliência e a determinação de um projeto que assume, com coerência e responsabilidade, o compromisso de Levar a Igualdade a Sério.