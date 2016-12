Famílias madeirenses mais endividadas

Há mais solicitações junto do Gabinete de Apoio ao Endividado e Sobreendividado.

As famílias madeirenses deitam contas à vida. Umas, mais do que outras, garantem que já não conseguem poupar dinheiro ao fim do mês. Pagas as contas e alguns imprevistos pouco fica para amealhar. O Orçamento de Estado para 2012 traz também notícias pouco animadoras em termos salariais.

Graça Moniz, directora do Serviço de Defesa do Consumidor da Madeira, dá conta de mais solicitações junto do Gabinete de Apoio ao Endividado e Sobreendividado. Facto para o qual contribuem, para além da crise sócio-económica, as acções de divulgação e de formação na comunidade escolar e autarquias.

Entre os serviços facultados estão, por exemplo, a gestão do orçamento familiar, a mediação na renegociação dos contratos de crédito (se possível com as instituições financeiras), e planos de escalonamento e pagamento das dívidas. De realçar que os processos de insolvência são matérias da competência da Segurança Social e dos Tribunais.

Ainda assim, sendo certo que a realidade actual é complicada e vai exigir novos sacrifícios à população, é sempre possível alguma poupança, isto porque é através dela que nos preparamos para enfrentar despesas futuras. E é essa pedagogia que o Serviço de Defesa do Consumidor procura implementar.

E também é verdade que as crises desencadeiam outra imaginação e estimulam hábitos de rigor, o que, muitas vezes, “leva não só ao equilíbrio dos orçamentos familiares, mas até mesmo a alguma margem de poupança”. Não esquecer que os bancos vêm referindo o aumento dos depósitos.

Graça Moniz constata, por outro lado, que se instalaram na sociedade portuguesa hábitos de algum facilitismo, muitas vezes estimulados por publicidades e promoções em matéria de crédito muito aliciantes, que conduziram a endividamentos indesejados.

E, por isso, deixa um alerta aos consumidores madeirenses: “tudo é possível desde que uma prática seja correspondida a todo o momento, nomeadamente: Gastar menos do que se ganha”.

