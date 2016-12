Molhe acolhe desfile da marca CR7

O Molhe Club acolhe amanhã, pelas 23h00, o desfile que irá apresentar as propostas para a estação Outono-Inverno (2011-2012) da loja de moda CR7.

O desfile, da marca criada pelo futebolista Cristiano Ronaldo, decorrerá ao som das vozes de Marco Gil e Miro Freitas e da actuação ao vivo do grupo de dançarinos Hot Dancers.

O momento será transmitido em directo na Internet, através da Molhe TV Online, e poderá ser visto a partir das 23h00 na página de fãs do Molhe Club em www.facebook.com/molhe e no site oficial do MOLHE Club em www.molhe.com/tv.

A noite prosseguirá ao comando da equipa residente de DJ’s do Molhe Club: Filipe Gonçalves, Maria Calafatinho e Celso Velosa.