PCP quer Moção de Censura ao Governo Regional (Vídeo)

O deputado comunista acusou assim o Governo de, mais uma vez, fugir aos problemas e sobrecarregar as famílias e as empresas, isto depois de anos e anos de esbanjamento dos dinheiros públicos.

Edgar Silva explicou, numa conferência de imprensa realizada na Assembleia Legislativa, que estamos perante “o maior ataque às condições de vida do povo desta Região alguma vez desencadeado com a Autonomia”.

