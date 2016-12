Coelho homenageia Isabel Sena Lino

O deputado do PTP, José Manuel Coelho, fez um preâmbulo antes da sua intervenção para dizer que Isabel Torres podia substituir Miguel Mendonça que teve de se ausentar porque também é vice-presidente do parlamento. Coelho pede um minuto de silêncio em memória da falecida deputada socialista Isabel Sena Lino que foi cumprido por todos os deputados.

