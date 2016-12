275 mil euros para a Festa do Vinho

No ano passado foram gastos 140 mil euros, mas a Secretaria da Economia, Turismo e Cultura justifica a verba com o reforço de investimento no cortejo e na animação. A Festa do Vinho da Madeira passa de uma para duas semanas.

Tânia Cova

tcova@tribunadamadeira.pt

Arranca no próximo domingo, dia 28 de agosto, mais uma edição da Festa do Vinho da Madeira. O Governo Regional, através da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, prevê gastar 275 mil euros. Uma verba superior a de 2015, quando foram gastos 140 mil euros, mas justificada com o “reforço de investimento no cortejo e na animação”.

Na apresentação do evento, o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, destacou a taxa de ocupação hoteleira. Segundo as sondagens realizadas, para todo o período da Festa, os números rondam os 89%. Sendo que, no segundo fim de semana do evento, dias 3 e 4 de setembro, a taxa sobe para 91%, mais 8 pontos percentuais que em 2015.

A XIII Semana Europeia do Folclore (que vai até ao dia 1 de setembro, no Jardim Municipal do Funchal) assinala o arranque da Festa do Vinho. Neste que é o maior festival internacional de folclore que se realiza na Região Autónoma da Madeira participam 8 Grupos (1 do Panamá, 1 da República Checa, 4 do continente português, 1 dos Açores e 1 da Madeira).

Mas a animação musical e cultural será uma constante, com a participação de oito grupos folclóricos e a criação de duas centralidades: a Placa central da Avenida Arriaga será dedicada à história do vinho Madeira, com o projeto “Praça Vinícola” – decorações alusivas às lides do vinho e da vindima e dois pavilhões IVBAM – um dedicado ao Vinho e outro ao Bordado. Já a Praça do Povo concentrará a animação com o Projeto “Wine Village” – agrega várias áreas, desde as provas de vinho e de gastronomia, nas típicas casinhas dos produtores de Vinho, os espetáculos musicais e as encenações teatrais alusivas a vários episódios da história deste produto.

Um dos pontos altos será o Cortejo Histórico e Etnográfico da Festa do Vinho da Madeira, que se realiza a 4 de setembro pelas 16h, onde são esperados 5 carros e mais de 500 participantes a representar os seguintes momentos: Descoberta da Madeira; Apanha da uva através de um carro Lagar pelo povo dos séculos XV/XVI; Representação do afogamento numa pipa de vinho do Duque de Clarence; Brinde à Independência dos EUA; e Vinho da Madeira no mundo.

Eduardo Jesus explicou que a Festa do Vinho apresenta-se: “renovada em matéria de conteúdos, reforçada na sua ligação à cultura, muito mais atrativa e dinâmica e, sobretudo, capaz de homenagear o Vinho e todos aqueles que fazem, deste produto, o maior Embaixador desta terra, em todo o mundo”.