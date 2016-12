“Noite Europeia dos Investigadores” no La Vie Funchal

Esta sexta-feira, a partir das 18h, o centro comercial La Vie Funchal é palco da “Noite Europeia dos Investigadores”. Trata-se de uma iniciativa que envolve diversas entidades dedicadas à investigação e que tem como principal promotor o Observatório Oceânico da Madeira.

Assim, entre as 18h e as 18h30, terá lugar o atelier intitulado “As Nossas Aves”, promovido pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Das 18h30 às 20h00, tem lugar, no Piso 2 do centro comercial, a tertúlia com o tema “Oportunidades de Investigação na RAM”, o qual reunirá investigadores de diversas áreas.

Para além das referidas ações, quem passar pelo La Vie Funchal poderá visitar espaços dinamizados por diversas entidades: Observatório Oceânico da Madeira; Museu da Baleia; Centro de Ciências do Mar e do Ambiente; Centro de Maricultura da Calheta; Direção Regional de Pescas; Estação de Biologia Marinha do Funchal; Museu de História Natural do Funchal; Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental e M-ITI.