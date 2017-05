Armani Exchange abre duas lojas em Portugal

O grupo Giorgio Armani investe em Portugal com a abertura de duas novas lojas da linha de moda Armani Exchange.

Lisboa e Porto serão as cidades destino das novas lojas Armani Exchange. Em Lisboa, a nova Armani Exchange abre as suas portas dia 29 Novembro, naquela que é a Avenida mais emblemática da cidade e do país: Avenida da Liberdade nº9. A loja do Porto abrirá portas em Dezembro e ficará situada na Rua de Santa Catarina.

Em ambas as lojas será possível encontrar as coleções de moda mulher, homem, calçado e acessórios Armani Exchange.

Sobre Armani Exchange

A A|X Armani Exchange foi lançada em 1991, resultado da ideia pioneira de Giorgio Armani de chegar a uma nova geração de consumidores de moda rápida. Inspirado numa abordagem moderna e descontraida de vestir que observava em algumas das suas cidades favoritas ( Milão, Nova York, Londres e Tóquio), o designer criou uma coleção de básicos “não-basicos” que encarnou a sofisticação de uma nova geração. A sua abordagem foi refrescante, inesperada e em consonância com a energia da juventude.