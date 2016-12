Air France e KLM anunciam voos diretos do Porto para Paris e Amsterdão em 2017

A partir de 26 de Março de 2017, a Air France dará início a uma nova rota a partir do Porto para o aeroporto de Paris-Charles de Gaulle, em Paris, com uma frequência de 3 voos semanais. A KLM inicia também voos a partir do Porto para Amsterdão, uma das rotas reduzidas pela TAP.

A rota para o principal aeroporto de Paris, a ser operada pela companhia de bandeira francesa terá voos às terças, quintas-feiras e aos sábados e será operada por Airbus A320 com capacidade para 166 passageiros e oferecerá as classes Business, Premium Economy (económica superior) e Economy.

“Após o anúncio, na semana passada, da inauguração da rota da KLM entre o Porto e Amesterdão, hoje temos o prazer de anunciar a nova rota da Air France entre o Porto e Paris-Charles de Gaulle. A chegada da Air France e da KLM oferece aos passageiros que partem do Aeroporto Francisco Sá Carneiro a extensa rede de voos do nosso Grupo no Mundo inteiro. Este verão, o Grupo irá oferecer até 247 voos semanais a partir de 5 destinos em Portugal”, afirmou Bruno Georgelin, diretor-geral da Air France-KLM para Espanha e Portugal.