Polícia Judiciária deteve abusador sexual

O detido, com 30 anos de idade, comerciante, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes com vista à aplicação das adequadas e necessárias medidas de coação.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, identificou e deteve o presumível autor de crimes de violação e de violência doméstica, ocorridos durante os anos 2015 e 2016, na área da instância local do Fundão, de que foi vitima criança menor de 14 anos.

