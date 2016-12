Vida Norte e Cáritas do Porto apoiadas pela GrandVision

A MultiOpticas vai apoiar duas instituições de solidariedade, Vida Norte e a Cáritas Diocesana do Porto. Na grande ação deste ano, a MultiOpticas entregará os produtos recolhidos, no dia 21 de Dezembro, no decorrer de uma festa na semana da ceia de Natal.

A Vida Norte tem como base de atuação o apoio a mulheres com maiores necessidades que se encontram perante uma gravidez inesperada, recebendo grávidas, mães, maridos ou companheiros com o fim de garantir apoio psicológico e material, estando a sua actuação assente num forte programa de capacitação até ao primeiro ano de vida do bebé, de modo a que as pessoas aludidas possam viver uma maternidade estruturada e feliz.

O apoio à Cáritas Portuguesa surgiu no âmbito da contínua cooperação do grupo GrandVision a esta entidade – em anos transatos foram levadas a cabo ações na Cáritas de Setúbal, de Tomar e da Ilha Terceira – que tem como missão o desenvolvimento humano e a defesa do bem comum fomentando a partilha de bens e a assistência em situações de perigo e emergência. De forma a assinalar a chegada dos produtos recolhidos pela MultiOpticas.

A marca no 1 em Serviços Óticos procura, sempre que possível, apoiar iniciativas que façam a diferença na vida dos portugueses, tendo, desta feita, reunido o apoio das entidades Nobre, Nestlé, Gallo, Sumol+Compal, Sovena, Guloso, Orivarzea, IKI Mobile, Chupa-Chups, Mentos, Smints, Lactaçores, A Poveira, Chocolates Imperial e Vitacress que, juntos, disponibilizaram bens primários que serão entregues na semana da ceia de Natal.

Rui Borges, CEO da MultiOpticas, destaca com convicção este género de iniciativas: “No atual contexto social e económico de grandes dificuldades para muitas famílias, a responsabilidade social das empresas reveste um papel decisivo. A MultiOpticas, consciente deste desafio, tem contribuído de forma decisiva para que as famílias desfavorecidas possam ter uma vida melhor.”