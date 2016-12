Fernanda Cardoso presente na cerimónia de atribuição do Prémio Direitos Humanos 2016

A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Fernanda Cardoso, em representação do presidente da Assembleia Legislativa, esteve presente na Cerimónia de entrega do Prémio Direitos Humanos 2016 da Assembleia da República, que teve lugar no passado dia 23 de dezembro na Sala do Senado.

Registe-se que, o Prémio Direitos Humanos de 2016 foi atribuído a António Guterres pelo desempenho das funções de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados.