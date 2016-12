Nacional levou ‘Natal Diferente’ ao Hospital Dr. Nélio Mendonça

Washington, Witi, Willyan e Roniel, atletas da equipa sénior de futebol do Nacional, na companhia do treinador de guarda-redes, Emídio Junior, deslocaram-se, na véspera de Natal, ao Hospital dr. Nélio Mendonça, onde conviveram com os doentes ali internados, distribuindo também algumas lembranças. Esta é uma iniciativa integrada no projeto Natal Diferente, promovido pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML) e que consiste na distribuição de presentes aos doentes internados na véspera de Natal – adultos e crianças, pretendendo tornar menos penosos os internamentos nesta quadra.

Inicialmente circunscrito aos Hospitais de Santa Maria, Beatriz Ângelo, Dona Estefânia, Dr. José de Almeida (Cascais), Fernando da Fonseca, Garcia da Orta, Pulido Valente e S. Bernardo (Setúbal), a Edição 2013 ficou marcada pela expansão do projeto para o Hospital Nélio Mendonça no Funchal, contando desde logo com a colaboração participação do CD Nacional.

Desde essa altura que o clube “faz questão de marcar presença” na véspera de Natal no Hospital dr. Nélio Mendonça, ajudando a tornar especial um Natal diferente para as pessoas ali internadas.