Vídeo de Natal do Grupo Pestana no Top3 do Youtube

O vídeo de Natal criado pelo Grupo Pestana – “Find out what Santa is up to Pestana Hotel Group!” – é, segundo dados do Youtube, o terceiro mais visto em Portugal.

O conteúdo tem como protagonista um Pai Natal dotado de inteligência (emocional) artificial e reconhecimento fácil. O Pestana Palace Lisboa Hotel & National Monument e a Pousada de Lisboa foram os cenários eleitos para as filmagens que tiveram Miguel Guerreiro como realizador.

“Estamos muito felizes pelo facto dos portugueses terem gostado da inovação que trouxemos e estarmos neste top 5 significa que a nossa missão foi cumprida”, sublinha Nuno Ferreira Pires, responsável pelo marketing global do Grupo Pestana.