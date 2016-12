Ministério da Saúde e Associação Nacional de Laboratórios assinaram protocolo

«O presente acordo assinado com a Associação Nacional de Laboratórios poderá abranger outras entidades não associadas, estando em curso a discussão de protocolos semelhantes com associações representativas de outras áreas de diagnóstico e terapêutica», lê-se ainda.

Em nota, o Ministério da Saúde referiu que «o setor convencionado das Análises Clínicas desempenha um papel complementar ao do Serviço Nacional de Saúde na prestação de cuidados de saúde aos portugueses» e acrescentou que «a convergência de esforços entre o Estado e os agentes económicos permanece como um dos garantes do controlo da despesa pública».

O Ministério da Saúde e a Associação Nacional de Laboratórios assinaram um protocolo com o objetivo de melhorar a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.

