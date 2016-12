Primeiro-ministro do Japão visita Pearl Harbor

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, visitou esta segunda-feira o local do bombardeamento em Pearl Harbor que determinou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O chefe do Governo nipónico começou por aterrar na base de Pearl Harbor-Hickam e seguiu para o Cemitério Nacional do Pacífico, onde depositou uma coroa de flores.

Hoje, o primeiro-ministro japonês será o primeiro responsável por um Governo do país a visitar o memorial aos marinheiros e ‘marines’ norte-americanos que foram mortos no ataque a Pearl Harbor, a 07 de Dezembro de 1941. O memorial vai ser fechado para a visita de Abe, na qual será acompanhado pelo Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que está com a família de férias no Hawai.

A visita é simbólica para os dois países após o brutal confronto entre ambos na II Guerra Mundial.